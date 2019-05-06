شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 21 دولة تستقبل الشهر الفضيل اليوم .. و10 دول ستصوم غداً الثلاثاء ..شاهد جميعها من هي ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستقبل معظم الدول العربية والاسلامية شهر رمضان المبارك يوم الإثنين، فقد أعلنت 21 دولة أبرزها السعودية ومصر واليمن أنّ أول أيام الشهر الكريم يوافق يوم الاثنين، بينما أعلنت دول أخرى أنّه يوافق يوم الثلاثاء.

والدول التي أعلنت أنّ أول أيام شهر رمضان المبارك، يصادف الاثنين، فهي السعودية ومصر وقطر والكويت والبحرين والإمارات والأردن والعراق (السنّة) واليمن وفلسطين والسودان ولبنان (السنّة)، وسورية وليبيا وجيبوتي والصومال وتونس والجزائر وإندونيسيا وماليزيا وتركيا

بالنسبة للدول التي أعلنت عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد وان رمضان سيبدأ الثلاثاء هي عمان وإيران والمرجعية الشيعية في لبنان، ومن المرجعية الشيعية في العراق وجزر القمر والمغرب والهند وباكستان وسلطنة بروناي وستراليا

يشار إلى أن الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم تعتمد على السعودية في تحديد أول أيام الصيام، في حين تعمل دول ذات أغلبية مسلمة على تحري رؤية الهلال بشكل مستقل، فضلا عن اعتماد أخرى الحساب الفلكي لتحديده مثل أستراليا وتركيا.