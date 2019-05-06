العميد مزاحم يكشف أحدث تطورات جبهة الضالع "تفاصيل"

كشف أركان محور إب العميد عبد الله مزاحم عن أحدث المعارك في حدود محافظتي الضالع وإب وأشار إلى أن المعارك على أشدها.

وأوضح مزاحم في تصريح صحفي اطلع الخليج 365 على نسخة منه مساء الأحد أن "المعركة على اشدها والمليشيات في تقهقر وتراجع في جبهات حمر وقعطبة وابطال جيشنا الوطني وبمشاركة القوات المشتركة يسطرون ملاحم بطولية ".

وأضاف أن "المليشيات تلجأ لسلاحها المعتاد عبر شائعات أبواقها المأجورة لنشر الشائعات والاكاذيب وتسقط الجميمة كذبا وزورا كما اسقطت من قبلها قعطبة كذبا وزورا ".

وقال إنه: عند الصباح يحمد القوم السرى وسننقل لكم الصورة من داخل معسكر الجميمة ولاصحة عن ماتروجه المليشيات من اكذوبة استهداف طيران التحالف لابطال جيشنا وهدفها من ذلك هو ايجاد نوع من البلبلة في اوساط الجيش والمقاومة لتحقيق اهدافها الخبيثة والتي على راسها نزع الثقه بالتحالف العربي، ولكننا نقول للمليشيات وابواقها أن التحالف العربي سيظل هو سندنا وعوننا في قطع اليد الحوثية الإيرانية في اليمن .

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