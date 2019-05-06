الرئيس يدعو المجتمع الدولي لهذا الشئ

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مجددا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، خاصة وتأكد لديهم تلاعب الانقلابيين وبتحريض ودعم إيراني بكل الاتفاقات والعهود، إلى ممارسة ضغوطهم بشدة على الميليشيات الحوثية للالتزام بنهج السلام وعدم الالتفاف على الاتفاقيات وتجنيب الشعب اليمني المزيد من الآلام والمعاناة وإلا فإن التاريخ سوف يسجل أن المجتمع الدولي ظهر بلا حيلة امام ميليشيات متمردة وترك ميليشيات إرهابية تدمر بلدا عظيما مثل اليمن وتقتل شعبه ليل نهار.

وقال الرئيس اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية في كلمة وجهها للشعب اليمني - إن المأساة الإنسانية جراء انقلاب ميليشيا الحوثي قد ضربت أطنابها في كل مكان وآثارها قد وصلت كل بيت، والمأساة أكبر من كل جهد".

وأضاف أن الشعب اليمني الصابر ما يزال يعاني آثار الدمار الذي أنزلته ميليشيات الحوثي الانقلابية بالاقتصاد الوطني والذي انعكس سلبا على مستوى معيشة عامة أبناء الشعب اليمني وخصوصا في المناطق الرازحة تحت هيمنة ميليشيات الدمار والخراب التي حرمت موظفي الدولة رواتبهم المستحقة وسخرت المال العام، لشراء الذمم وتجييش الأطفال والتغرير بالبسطاء وتمويل حروبها ضد الشعب اليمني خدمة لأجندة دولة الإرهاب في إيران ومشروعها العنصري الطائفي".