شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : التحرش بـ الإعلامية الكويتية الحسناء حليمة بولند وهذا ماحدث لها وهي نائمة مع صديقتها..! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن تعرضها للتحرش الجنسي، خلال حضورها مباراة كرة القدم بين نادي الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي، التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت "بولند" خلال حوارها بقناة atv الكويتية، أنها تأزمت بشدة بعد تعرضها لهذا الموقف خلال تواجدها بالمدرجات للتشجيع.

وكانت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند، تعرضت للتحرش في لندن كما قالت، وتعرضت للتحرش أثناء حضورها إحدى المباريات الرياضية في لندن حسب ما قالت.

فضلًا عن أنه تمت سرقتها أثناء إقامتها في إحدى الفيلات بفرنسا.، كما إدعت.

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وعن تفكيرها في ارتداء الحجاب في يوم من الأيام، صرحت: ”إن شاء الله ييجي اليوم ده.. ليش لا.. لكن عمري ما قررت إني أتحجب وتراجعت عن القرار.. لكن بالفعل ابتعدت فترة عن الإعلام وأصدقائي“.

وأضافت: ”أهم شيء في شنطي عندما أسافر هو ثوب الصلاة واحتياجاتي الأساسية شنطة الميك أب وملابس“، موضحة أنها لا تتعمد المبالغة في إطار الجانب الديني بداخلها.