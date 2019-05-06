شكرا لقرائتكم خبر عن لا تنسى دعاء نية صيام شهر رمضان - نص الدعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - النية واجبة لصحة الأعمال، فإن كان صيامًا واجبًا فيبجب على المسلم أن يعقد النية قبل الفجر، وفي مسألة تجديد نية الصيام كل ليلة في رمضان اختلاف بين العلماء، حيث ذهب الجمهور إلى وجوب تبييت النية لكل يوم من رمضان حيث اعتبروها عبادة مستقلة، وخالف في ذلك الإمام مالك، فذهب إلى أن النية الواحدة للشهر كله تكفي، كما ذهب الجمهور إلى وجوب تعيين النية في صوم رمضان، ولا يكفي المسلم تعينن ملطق الصوم، كما يلزم عقد نية الصيام الواجب قبل طلوع الفجر الصادق، فلا يصح صيام من تيقن طلوع الفجر الصادق ولم ينوِ الصيام، فليست العبرة بالأذان وإنما بطلوع الفجر الصادق.

دعاء دخول شهر رمضان الكريم لعقد نية الصيام: " اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورا وصومي مقبولا ".