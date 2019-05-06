شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات ساحقة للجيش الوطني تبث الرعب في قلب عبدالملك الحوثي بعد وصولها إلى هذه المنطقة الاستراتيجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، امس السبت، تقدماً جديداً في مديرية الحشوة شرق محافظة صعدة، خلال معارك متواصلة لليوم الثاني على التوالي.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني شنت هجومًا مباغتًا تمكنت خلاله من تحرير سلسلة جبال سمر وثيبة الاستراتيجية بمديرية الحشوة، إضافة إلى تأمين مواقع أخرى كانت قوات الجيش قد حررتها في وقت سابق.

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وأكد المصدر أن قوات الجيش تقدمت أكثر من 5 كم وتواصل التقدم باتجاه عمق مديرية الحشوة..

مؤكداً أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد انتصارات متسارعة لاستكمال تحرير ما تبقى من مديرية الحشوة، في إطار العملية العسكرية المتواصلة لتحرير محافظة صعدة وتطهيرها بالكامل من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.