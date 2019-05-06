شكرا لقرائتكم خبر عن في اولى ساعات رمضان مليشيا الحوثي تنهار بشكل متسارع في هذه الجبهة وقوات الشرعية تزف اولى الانتصارات (تفاصيل مايحدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد 5 مايو 2019 م من تحرير مواقع جديدة في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وحررت قوات الجيش الوطني قرى صبيا والعكاشية ومحطة الظهر وقرية القائم في مديرية عبس غربي المحافظة.

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وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وأسلحة عدة حسب ما ذكره موقع الجيش.

وتواصل قوات الجيش الوطني التوغل في مديرية عبس، وسط انهيار كبير ومتسارع في صفوف ميلشيا الحوثي الانقلابية.