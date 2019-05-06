شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم جماعة الحوثي يفاجئ المبعوث الأممي بطلب طارئ في لقاء اعقب وصول الأخير صنعاء ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقي المبعوث الأممي لليمن " مارتن غريفيث" اليوم بزعيم جماعة الحوثي "عبد الملك بدر الدين الحوثي" .



وقالت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء انه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات بخصوص مسار اتفاق السويد خاصة الحديدة والعراقيل التي يختلقها الطرف الآخر للحيلولة دون التقدم والتنفيذ.

كما تناولا جملة من الأفكار والقضايا التي قد تسهم في تحريك الاتفاق.. مستعرضين عدد من المحطات السلبية التي قام بها الطرف الآخر وعدم وفائه بالالتزامات التي تم التوافق عليها ومحاولاته خلق ذرائع ومبررات خارج مفهوم الاتفاق.

‏كما تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الإنساني وتفاقم المعاناة للشعب اليمني جراء الكثير من الإجراءات التعسفية التي تمارسها السعودية والإمارات وما يقدم لهما من غطاء دولي تمنحه أمريكا وبريطانيا.

وفي اللقاء جدد الحوثي التأكيد على أهمية إنجاز خطوات في ملف الأسرى خاصة مع حلول الشهر الكريم كما طالب بتسهيل عودة جثمان وزير الداخلية اللواء الماوري إلى صنعاء والذي توفي بعد سفره للعلاج خارج اليمن .

واكدت مصادر مطلعة أن المبعوث الأممي طالب الحوثي بالتقيد باتفاق الحديدة ووقف التصعيد العسكري ودفع عملية التسوية السياسية المتعثرة في اليمن .