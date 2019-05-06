غلاب يشن هجوماً على الامم المتحدة.. تعرف على السبب

قال مدير مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم، إن “يذهب غريفيث الى صنعاء ليُداري الحوثية”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”،“كيف بالإمكان إخراج تسليمها الحديدة بطريقة احتيالية بما ينتقص من الشرعية ويقود إلى إضعافها ليحصل على انجاز خاص”.

وأوضح: “لا تنفيذ اتفاق استوكهولم.. للمرة الأولى في التاريخ تهان الأمم المتحدة بهذا شكل عبر مبعوثين يبحثون عن نجاح ضد الشعوب وبما ينفع الإرهاب”.