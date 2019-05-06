شكرا لقرائتكم خبر عن وزير في الحكومة الشرعية يكشف عن فضيحة للتحالف العربي ..«ماذا بقي لنا يا تحالف الاشقاء .. إلى متى ؟ » والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب وزير النقل في الحكومة الشرعية الجبواني التحالف العربي بمنح تصاريح لمزيدا من رحلات طيران اليمنية حتى يتمكن مئات اليمنيين العالقين في عددا من مطارات بلدان العالم ، العودة الى وطنهم مع حلول شهر رمضان المبارك . وقال الجبواني في منشور انهم تقدمو بطلب للتحالف العربي منذو اسابيع بمنح تصاريح اضافية لرحلات اليمنية لكن لم يتم الموافقة

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