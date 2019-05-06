بعد مواجهات عنيفة : مـحافظة شمالية جديدة تتحرر وسط انتصارات كبيرة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في محافظة صعدة شمال البلاد، خلال مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة، مع ميلشيا الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر ميدانية" إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال "سمر" و"ثيبة" الاستراتيجية بمديرية الحشوة".



قرار ملكي بشأن غرامات الوافدين مقترحات من Advertisements وأضافت المصادر" أن قوات الجيش الوطني تقدمت أكثر من ٥ كم، في الوقت الذي تواصل التقدم باتجاه عمق مديرية الحشوة". وبحسب المصادر " تمكنت قوات الجيش الوطني من تأمين مواقع أخرى، كانت قوات الجيش قد حررتها في وقت سابق". ووفقا للمصادر" تكبدت ميلشيا الحوثي الانقلابية خلال المواجهات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

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