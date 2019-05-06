شكرا لقرائتكم خبر عن أول تهديد إماراتي قوي ردًا على تصريحات ‘‘الميسري’’ بشأن التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم أكاديمي إماراتي، وزير الداخلية، أحمد الميسيري، على خلفية انتقاد الأخير للتحالف العربي، يوم أمس.

وقال عبدالخالق عبدالله، وهو أكاديمي إماراتي معروف، إن “أقل ما يقال بحق هذا الوزير اليمني انه جاحد وناكر للجميل ويسعى لإضعاف التحالف وهو الذي يعيش في حمايته”.



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وأضاف في تغريدة له على “توتير”: “ربما الأفضل له أن يعيش الذل في كنف جماعة الحوثي الانقلابية”.

وأردف: “هذه ليست اول مرة يتهجم معاليه على من يبذل الغالي والنفيس دفاعا عن الشرعية وعونا للشعب اليمني”.

ووجه تهددا ضمنيا للوزير اليمني بالقول، ” للصبر حدود”.