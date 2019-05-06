شكرا لقرائتكم خبر عن اليكم بالأسماء الدول التي اعلنت الان اول شهر رمضان يوم الثلاثاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت ماليزيا، اليوم الأحد، أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2019.
وفيما يخص بروناي، فحتى الأن لم يتم ثبوت رؤية هلال رمضان، وبناءً عليه سيكون الثلاثاء الموافق 7 مايو2019 هو أول أيام شهر رمضان، وفقًا لما نقله مركز الفلك الدولي.
وعلى جانب أخر أوضحت هيئة المراقبة في أستراليا، أنه لم يتم ثبوت رؤية هلال رمضان اليوم الأحد؛ لذلك سيكون الثلاثاء غرة رمضان .
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