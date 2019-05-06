شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : حقيقة استهداف مقاتلات التحالف لابطال الجيش الوطني بعد تحرير قعطبة ..مصدر عسكري يكشف تفاصيل ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري ان المعركة على أشدها والمليشيات في تقهقر وتراجع في جبهات حمر وقعطبة وأبطال الجيش اليمني والمقاومة وبمشاركة القوات المشتركة يسطرون أروع الملاحم البطولية.

و أوضح اركان محور إب العميد عبد الله مزاحم في تصريح له ان مليشيا الحوثي تلجأ الى الشائعات والاكاذيب عبر أبواقها المأجورة وتسقط الجميمة كذبا وزورا كما اسقطت من قبلها قعطبة كذبا وزورا ، وسننقل لكم الصورة من داخل معسكر الجميمة في صباح غدا..

واشار العميد مزاحم الى انه لاصحة لماتروجه المليشيا من اكاذيب حول استهداف طيران التحالف العربي لابطال الجيش والمقاومة وهدفها من ذلك هو ايجاد نوع من البلبلة في اوساط الجيش والمقاومة لتحقيق اهدافها الخبيثة والتي على راسها نزع الثقه بالتحالف العربي.

ونوه مزاحم للمليشيات بأن التحالف العربي سيظل هو سندنا وعوننا لقطع اليد الحوثية الإيرانية في اليمن.

الى ذلك، شن أبطال الحماية الرئاسية هجوماً عسكرياً عنيفاً على مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً، قبل ساعات قليلة،شمال محافظة الضالع ، أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا.

وقالت مصادر ميدانية قبل قليل، أن أبطال ألوية الحماية الرئاسية قاموا بتأمين منطقة حمر، وتباب وجبال نقيل الشيم المطل على مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع ، بالكامل عقب مباشرتهم الأعمال القتالية في جبهات الضالع.

وأوضحت المصادر بأن الهجوم أسفر عن دحر مليشيا الحوثي الإنقلابية من كافة المناطق التي تسللت اليها في قعطبة والجبال والتباب التي حولها.

وفي سياق متصل نفذت إحدى سرايا ألوية الحماية الرئاسية، عملية رصد دقيقة لعناصر مسلحة في الضالع تعمل لصالح مليشيا الحوثي الإنقلابية، وقامت بأعتقالهم ومصادرة كمية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم و مخزنة معهم في عدد من المنازل .