شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات عاجلة لولي العهد السعودي تثير ارتياح واسع في أوساط اليمنيين بالمملكة ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الأحد، بعلاج طفل يمني يعاني من ورم خبيث.



وقال السفير السعودي لدى اليمن "محمد آل جابر"، في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في "تويتر"، «إن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" وجه بمعالجة الطفل اليمني " رواف جابر آل عوفان؛ على حسابه الخاص».

ويعاني الطفل اليمني ذو العام وأربعة أشهر ورمًا خبيثًا، أفقده إحدى عينيه.