تعرف على تفاصيل وموعد انطلاق فعالية ملتقى وحدة صنعاء الرمضاني

أعلن نادي وحدة صنعاء موعد انطلاق فعاليات ملتقاه الرمضاني لأندية امانة العاصمة في العاب كرة القدم والأنشطة الثقافية .

وحسب بيان، تنطلق الفعاليات يوم الرابع من شهر رمضان المقبل وتبرز بطولة كرة القدم للاندية للكبار كاهم الفعاليات الرياضية التي ستنظم على هامش فعاليات الملتقى ، بمشاركة اندية الاهلي والوحدة والشعب واليرموك و22 مايو والعروبة والشرطة وازال ، وتقام مبارياتها بنظام الكل مع الكل من دور واحد .

وستفتح فعاليات هذه البطولة يوم الخميس الرابع من رمضان المقبل بلقائين يجمعا شعب صنعاء وازال واليرموك ووحدة صنعاء ، والجمعة بمواجهة اهلي صنعاء ل 22 مايو والشرطة للعروبة لحساب الجولة الاولى من منافسات البطولة .

وستقام منافسات هذه البطولة ليلا تحت الاضواء الكاشفة حيث ستكون المباراة الاولى عن ال9:45 بينما الثانية ستكون عند ال11:30 بتوقيت صنعاء .

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الى ذلك ستشهد فعاليات الملتقى اقامة بطولة كرة القدم للاندية للناشئين تحت 17 عاما بمشاركة اندية اهلي صنعاء وشعب صنعاء والعروبة و22 مايو فيما يشارك الوحدة بفريقين هما الزعيم ووحدة صنعاء .

وتقام منافسات هذه المجموعة بنظام المجموعتين على ان يتأهل الاول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني من البطولة الذي سيقام بنظام الكل مع الكل

وكانت قرعة منافسات هذه البطولة اجريت الاسبوع الفائت واسفرت عن وقوع وحدة صنعاء والعروبة ومايو في المجموعة الاولى بينما جاء اهلي صنعاء والشعب والزعيم في المجموعة الثانية .

هذا وتستمر التحضيرات للتجهيز لانطلاق باقي البطولة والانشطة مثل النشاط الثقافي ولعبة الشطرنج .