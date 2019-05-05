الرئيس هادي يهنئ ملك البحرين وأمير الكويت بحول شهر رمضان

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لأخيه أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الدينية الجليلة.. سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى حكومة وشعب الكويت الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الى أخيه ملك مملكة البحرين الشقيقة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

ووفق وكالة "سبأ" عبر رئيس الجمهورية في البرقية، عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ..سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بموفور الصحة والعافية وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.