تدشين مصنع الأكسجين ومحطة تحلية المياه بالمستشفى العام بالجوف

دشن وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي العمل بمشروع مصنع الأوكسجين في مستشفى الجوف العام بتمويل من مركز الملك سلمان وتنفيذ منظمة الصحة العالمية بحضور مدير المستشفى وجدي المخلافي . وينتج المصنع 50 اسطوانة أكسجين في اليوم ستغطي احتياجات المستشفى. كما دشن الحاشدي العمل بمحطة تحلية المياه بالمستشفى والممولة من الصليب الأحمر الدولي والتي يصل إنتاجها إلى 36 الف لتر يوميا.

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