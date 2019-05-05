محافظ شبوة يدشن عدداً من المشاريع بقطاع الاتصالات

قام محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم، بافتتاح وتدشين عمل عدد من مشاريع الاتصالات السلكية واللاسلكية بفرع المؤسسة العامة للاتصالات في شبوة.

وشملت المشاريع افتتاح ثلاثة عشر محطة اتصالات بعد تحديتها لتعمل بالطاقة الشمسية وبنظام 3G وتوسعة بعض الشبكات النحاسية، وتدشين خدمة الإنترنت في ثلاث كبائن اتصالات في منطقتي الغيل ولماطر بمديرية الروضة ومنطقة السفال بمديرية الصعيد، وكذا تشغيل كابينتي اتصالات جديدتين في منطقة الشبيكة بمديرية عتق ومقبلة بمديرية الصعيد.

وأشاد المحافظ بن عديو، بالجهود الكبيرة التي يبذلها فرع مؤسسة الاتصالات في شبوة من أجل توفير خدمة الاتصالات بمختلف أنواعها وتحديثها وتطويرها، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود لتقديم خدمة الاتصالات الحيوية والضرورية بتقنية حديثة للمواطنين .. مؤكداً استعداد قيادة محافظة شبوة تقديم كافة التسهيلات اللازمة والمساهمة الفاعلة في تذليل ومعالجة أي مشاكل أو صعوبات قد تواجه نشاط فرع مؤسسة الاتصالات.

من جانبه أكد مدير عام فرع المؤسسة العامة للاتصالات في شبوة المهندس سالم المنصوري، حرص المؤسسة على مواصلة جهود توفير وتحديث وتطوير خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتطرق إلى المعوقات والمشاكل التي تواجه عمل ونشاط فرع المؤسسة .. مثمناً دعم ومساندة قيادة السلطة المحلية في شبوة لتنفيذ المؤسسة برامجها التنموية.