شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجــل: تعيين الرجل الأول لعبد الملك الحوثي بصنعاء وعمه وزيراً للداخلية (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين مهدي المشاط قراراً بتعيين وزير للداخلية في حكومة الإنقاذ بالعاصمة صنعاء.



وذكرت وكالة سبأ بحسب ما رصده محرر اخبار ما يلي نصه:



صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (90) لسنة 2019م بتعيين عبد الكريم أمير الدين حسين الحوثي وزيراً للداخلية.



وعبد الكريم امير الدين حسين الحوثي هو عم عبدالملك الحوثي، وهو الرجل الأول لجماعة الحوثي بصنعاء، ويأتي تعيينه بعد ايام من وفاة الوزير السابق عبدالحكيم الماوري.



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