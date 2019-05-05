شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط تصدر بيان جديد يكشف ماذا حدث بالحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت شركة النفط اليمنية وصول السفينة ديستا بوشتي إلى غاطس ميناء الحديدة في ساعة متأخرة مساء أمس السبت بعد أن تم احتجازها لدى تحالف العدوان ومرتزقته لمدة 35 يوماً.



وأوضحت الشركة في بيان لها أن السفينة تحمل على متنها عشرة آلاف وأربعة أطنان من البنزين و 11 ألفاً و 17 طناً من الديزل.



وأشارت إلى أن هذه السفينة تعد الرابعة التي تصل إلى ميناء الحديدة منذ أن تم الإعلان عن السماح لأربع سفن نفطية بالدخول إلى الميناء في 18 أبريل الماضي، كما تعتبر أول السفن التسع التي تم الإعلان عن التصريح بدخولها مؤخراً.



ولفت البيان إلى أن حمولة السفينة من مادة البنزين تعتبر أقل شحنة بنزين تم دخولها من إجمالي الكميات المحملة على السفن التي لا تزال محتجزة لدى تحالف العدوان البالغة 66 ألفاً و993 طناً.



وقالت شركة النفط إن قوى العدوان ولجنة عدن تتعمدان تأخير دخول السفن إمعاناً في زيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم رغم الاحتياجات الماسة للمواد البترولية خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.



كما أكدت الشركة أنها أعدت البرامج التموينية الفاعلة لتوزيع الشحنة الواصلة وفقا للاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية، واتخاذ الإجراءات الإشرافية والرقابية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين والمحافظة على الاستقرار التمويني خلال الأيام القادمة .

