الرئيس هادي يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بحلول شهر رمضان

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ووفق وكالة "سبأ" ثمن الرئيس المواقف الإيجابية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعب تجاه اليمن في مختلف المراحل والظروف ومنها دعم ومساندة الشرعيه اليمنيه في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثيه الايرانيه مؤكداً ان ابناء الشعب اليمني سيتذكرون تلك المواقف الصادقة لمبادلة أشقائهم الوفاء بالوفاء تقديراً وعرفاناً لتضحيات الجسيمه ووحدة الهدف والمصير المشترك.

وأعرب الرئيس في برقيته باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن خالص التهاني الودية المقرونة بأصدق الأماني لأخيه خادم الحرمين الشريفين بالصحة والسعادة ،وللحكومة والشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.. متمنياً أن يتقبل الله من الجميع الصيام والقيام وأن يجعله شهر خير وبركة على سائر شعوب الأمتين العربية والاسلامية.

كما بعث رئيس الجمهورية برقيتي تهنئة مماثلة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.