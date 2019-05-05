الرئيس هادي يهنئ قادة الإمارات بحلول شهر رمضان المبارك

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة الى أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأثنى رئيس الجمهورية على المواقف الأخوية التي جسدتها دولة الامارات قيادة وحكومة وشعب من خلال مواقفهم الدائمة الى جانب اليمن وشعبه في سبيل عودة الأمن والاستقرار الى عموم محافظات البلاد وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

كما عبر رئيس الجمهورية عن احر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.. متمنياً لسموه الكريم الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب دولة الامارات الشقيق اضطراد التقدم والازدهار.

وبعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقيتي مماثلة الى نائب رئيس دولة الامارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، والى ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. متمنياً ان تعود هذه المناسبة الدينية العظمية على سائر الدول العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.