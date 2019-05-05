بالتزامن مع فتح مكتبها بعدن.. محافظ تعز يناقش تدخلات منظمة أطباء بلا حدود

بالتزامن مع إعادة فتح مكتبها في مدينة عدن العاصمة المؤقتة، ناقش محافظ تعز نبيل شمسان اليوم مع منسق مشروع أطباء بلا حدود واي بنج، تعزيز جهود المنظمة في المحافظة .

وحسب مصادر رسمية، استعرض منسق منظمة بلاحدود البرامج التي تقدمها المنظمة في المجالات الصحية وغيرها .. لافتا إلى أن المنظمة تسعى لزيادة التدخل والأنشطة الداعمة وفق خطة واضحة للاحتياجات الضرورية للمدينة.

ودعا المحافظ إلى زيادة نسبة التدخلات والمساعدات نظرا للأوضاع الاستثنائية والمعاناة التي تعيشها تعز جراء الحرب وصعوبة إيصال المواد والاحتياجات الغذائية والصحية ولابد من مضاعفة الجهود لتخفيف الضغط على الجانب الصحي في ظل استمرار القصف واستهداف الأحياء السكنية وزيادة إعداد الجرحى وانتشار الأوبئة مؤكدا أن السلطة المحلية ستقدم كل التسهيلات للمنظمة للقيام بدورها على أكمل وجه .

حضر اللقاء ، مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل .