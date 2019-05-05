بعث رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد بن بريك برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .
وقال بن بريك في التهنئة التي يعيد الخليج 365 نشرها إنها يهنئ الشعب الجنوب خاصة في الداخل والخارج وللامة العربية والاسلامية عامة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وجاء في نص البرقية: "يسعدني أن أبعث إلى كافة أبناء شعبنا العظيم وبالإنابة عن أعضاء هيئة الجمعية الوطنية وبالأصالة عن نفسي، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي اختصه المولى عز وجل بالخير واليمن والبركات، وأنزل فيه القرآن هادياً للبشرية جمعاء ليضيء لها طريق الحياة الكريمة".
وأضاف اللواء بن بريك إذ ننتهز هذه المناسبة المباركة، لندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على كافة بقاع الوطن الحبيب بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب الحنوب العظيم بالتقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.
رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال اللواء أحمد بن بريك ببرقية للشعب بمناسبة رمضان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.