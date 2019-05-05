ماذا قال اللواء أحمد بن بريك ببرقية للشعب بمناسبة رمضان؟

بعث رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد بن بريك برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وقال بن بريك في التهنئة التي يعيد الخليج 365 نشرها إنها يهنئ الشعب الجنوب خاصة في الداخل والخارج وللامة العربية والاسلامية عامة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وجاء في نص البرقية: "يسعدني أن أبعث إلى كافة أبناء شعبنا العظيم وبالإنابة عن أعضاء هيئة الجمعية الوطنية وبالأصالة عن نفسي، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي اختصه المولى عز وجل بالخير واليمن والبركات، وأنزل فيه القرآن هادياً للبشرية جمعاء ليضيء لها طريق الحياة الكريمة".

وأضاف اللواء بن بريك إذ ننتهز هذه المناسبة المباركة، لندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على كافة بقاع الوطن الحبيب بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب الحنوب العظيم بالتقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.

رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي