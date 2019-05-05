عدن.. الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية تكرم موظفيها المبرزين

كرمت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، عدداً من الموظفين المبرزين في عملهم والشركات التابعة لها وعدد من مهندسي الحقول الميدانيين، بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يُصادف الأول من شهر مايو من كل عام.

وبحسب وكالة "سبأ" أشاد المدير العام التنفيذي للشركة الدكتور عبدالله عمير، بدور موظفي الشركة ومهندسي الحقول الميدانيين الذين ساهموا في تجاوز الصعوبات ومواصلة العمل رغم الظروف الراهنة الصعبة بسبب حرب ميليشيا الحوثي، وأكد أهمية التكريم لتحفيز ورفع معنويات الموظفين ومواصلة جهودهم والمضي قدما صوب تحقيق التنمية.

وأكد عمير، إيلاء الشركة اهتماماً كبيراً بموظفيها وعمالها في مختلف التخصصات والقطاعات للارتقاء بمستوى العمل بالشكل المطلوب، وكذا حرص الشركة على تذليل كافة الصعوبات أمام مهندسيها لمواصلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تحقق نماء وتطور البلاد.