حجة.. تقدم كبير لقوات الجيش في مديرية عبس

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد من تحرير مواقع جديدة في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
ووفق مصادر ميدانية، حررت قوات الجيش الوطني قرى صبيا والعكاشية ومحطة الظهر وقرية القائم في مديرية عبس غربي المحافظة.
وأضافت أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وأسلحة عدة.
وتواصل قوات الجيش الوطني التوغل في مديرية عبس، وسط انهيار كبير ومتسارع في صفوف ميلشيا الحوثي الانقلابية.
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