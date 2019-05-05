محافظ سقطرى يدشن أسبوع المرور العربي في الأرخبيل

دشن محافظ سقطرى رمزي محروس، اليوم، فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار(القيادة الامنة تضمن سلامتك وسلامة الاخرين). ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد المحافظ محروس أهمية رفع وتيرة التوعية المرورية لسائقي المركبات المختلفة و خطورة التهور في القيادة، مشيرا الى دعم السلطة المحلية لشرطة المرور. من جانبه اوضح مدير شرطة المحافظة العميد علي الرجدهي الاجراءات المشددة فيما يخص السيارات والمركبات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي لاتحمل لوحات ولا تراخيص، داعيا السائقين الى الحفاظ سلامتهم وسلامة المواطنين عبر التزام اجراءات السلامة عند القيادة.

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