المحولي يؤكد أهمية تطوير العمل الوظيفي والتعليمي بوزارة التعليم الفني

أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، على أهمية التعاون المشترك بين كافة إدارات وقطاعات الوزارة لتطوير وتحسين العمل الوظيفي والعملية التعليمية بالمعاهد وكليات المجتمع على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم وكلاء ومستشاري الوزارة ومدراء عموم القطاعات والإدارات، وناقش الاجتماع تقرير إنجاز أعمال المكتب الفني بالوزارة خلال الربع الأول من العام التطويري الحالي 2019م، وإقرار التقويم الدراسي للعام 2019 - 2020.

وأشاد المحولي، بالجهود المبذولة من قِبل كافة إدارات الوزارة وفروعها في سبيل تجاوز الصعوبات ومواصلة العمل الوظيفي بفروع الوزارة بالشكل المطلوب واستمرار العملية التعليمية بالمعاهد وكليات المجتمع على مستوى المحافظات المحررة.

وشدد على مواصلة مساعي تنفيذ برامج تطويرية من شأنها تحسين مخرجات العملية التعليمية التي تواكب احتياجات سوق العمل، وضرورة العمل باللوائح التنفيذية القانونية فيما يتعلق بالكادر الوظيفي واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد من يتخلف عن العمل الوظيفي في الوزارة وفروعها.

كما استعرض الاجتماع، الأعمال المنجزة للمكتب الفني بالوزارة والمتمثلة بتطوير البناء المؤسسي للوزارة، وتفعيل الشراكات بين الوزارة والمنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشاريع تطويرية في المناهج التعليمية وتأهيل الكوادر التدريبية وتنفيذ دورات قصيرة تواكب احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات، والعمل على تجهيز مشاريع تطويرية تشمل إنشاء ثلاث كليات مجتمع بدعم سعودي وكلية المجتمع في سقطرى بدعم كويتي وتجهيز وتأهيل 10 معاهد فنية ومهنية بالمعدات اللازمة واعتماد 12 كلية على مستوى المحافظات.