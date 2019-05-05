رئيس الوزراء يرفع برقية للرئيس هادي بمناسبة حلول رمضان

رفع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك برقية تهنئة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر الخير والرحمة شهر رمضان المبارك.

وفيما يلي نص البرقية:

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، ‎يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع اعضاء الحكومة، أن أبعث إلى فخامتكم، أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فخامة رئيس الجمهورية :

يعود علينا شهر رمضان الكريم مجدداً وشعبنا صامدا وأكثر تفاؤلا رغم المعاناة القائمة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، باقتراب الخلاص من كابوس الانقلاب وما يمارسه من انتهاكات ونهب وقتل في بقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

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وإننا إذ نرفع لفخامتكم التهنئة الخالصة بحلول الشهر المبارك نسأل ان يجعله شهر الفرج والنصر والخلاص من الانقلاب، بقيادتكم الحكيمة وثقة شعبكم بكم والتفاف الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الامارات العربية المتحدة.

فخامة الرئيس :

وانتهز هذه المناسبة الدينية الجليلة لاؤكد لكم من العاصمة المؤقتة عدن ومن خلالكم الى ابناء شعبنا اليمني الأبي والصابر، ان الحكومة تعمل بجهد استثنائي على ترجمة وتنفيذ توجيهاتكم بتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن المواطنين، وتحسين الخدمات الضرورية والأساسية في المحافظات المحررة، وسنظل نعمل دون كلل أو ملل للتعاطي الجاد والعاجل لحل كل تسببت به حرب المليشيات الانقلابية من دمار وإضرار، لتحقيق التعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، انطلاقا من مسؤوليتنا الاخلاقية وواجبنا الوطني تجاه شعبنا الذي يعول آمال كثيرة على حكومته الشرعية.

وفي الختام ندعو المولى العلي القدير أن يبارك جهودكم ويسدد على طريق الخير خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعبنا اليمني وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالمجد والسؤدد والرفعة، إنه سميع مجيب.