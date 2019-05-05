غلاب: الأمم المتحدة تهان في اليمن عبر مبعوث يبحث عن إنجاز خاص

انتقد رئيس مركز الجزيرة للدراسات والبحوث، نجيب غلاب، دور الأمم المتحدة في اليمن، وذلك بعد لقاء المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، بزعيم المتمردين.
وكتب غلاب، عبر حسابه على موقع تويتر: يذهب غريفيث إلى صنعاء ليُداري الحوثية كيف بالإمكان إخراج تسليمها الحديدة بطريقة احتيالية بما ينتقص من الشرعية ويقود إلى إضعافها ليحصل على إنجاز خاص لا تنفيذ اتفاق استوكهولم.
وأضاف غلاب: للمرة الأولى في التاريخ تهان الأمم المتحدة بهذا شكل عبر مبعوثين يبحثون عن نجاح ضد الشعوب وبما ينفع الإرهاب.
ومنذ التوقيع على الاتفاق الأخير في السويد لم تقم المليشيا بأية خطوات لتنفيذه.
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