محافظ حضرموت يهنئ رئيس الوزراء بحلول شهر رمضان المبارك

بعث محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية تهنئة الى الدكتور معین عبدالملك رئيس مجلس الوزراء، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل .

فيما يلي نصها :

"دولة الأخ الدكتور معین عبدالملك رئيس مجلس الوزراء .. المحترم تحية طيبة .. وبعد ..

أتقدم إلى دولتكم بإسمي شخصياً وبإسم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية ونيابة عن أبناء حضرموت كافة في الداخل والخارج بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك أعادة الله علينا وعليكم وعلى أبناء شعبنا وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات .. سائلين المولى العلي القدير أن يعيننا جميعاً على صيامه وقيامه .

وإننا بهذه المناسبة الدينية الجليلة ، وفي الوقت الذي نقدّر ما تبذله الحكومة في معالجة مشكلات أبناء الوطن المختلفة ، فإننا في الوقت ذاته ندعو إلى بذل المزيد لتجاوز ما خلفته تلك الحرب المدمرة التي تقف خلفها العصابات الانقلابية الحوثية والرفع المستمر من معاناة مواطنينا في عموم المحافظات.

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مرة أخرى نسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة الجليلة وعلى جميع أبناء الوطن وشعوب أمتنا العربية والاسلامية بالخير والبركات .

وكل عام وأنتم بخير ..

اللواء الركن فرج سالمين البحسني

محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية" ..