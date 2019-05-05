تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الإثنين

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم الإثنين، الموافق 6 مايو/ أيار 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحلة :609 خط الرحلة : القاهرة- عدن . الإقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة) الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحلة 506. خط الرحلة : عدن - جده. الإقلاع : 0830 صباحا. الوصول: 1030 صباحا. رقم الرحلة 507. خط الرحلة : جده- عدن. الإقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحلة 608. خط الرحلة: عدن- القاهرة. الإقلاع : 1500 عصرا . الوصول: 1730 مساء. Advertisements رقم الرحلة 607. خط الرحلة : القاهرة- سيئون. الإقلاع : 0500 صباحا. (توقيت القاهرة) الوصول: 0930 صباحا. رقم الرحلة 606. خط الرحلة : سيئون- القاهرة. الإقلاع : 1400 ظهرا. الوصول: 1645 مساء. رقم الرحلة 648. خط الرحلة : عدن- عمان. الإقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا . رقم الرحلة 649. خط الرحلة : عمان- عدن. الإقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا

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