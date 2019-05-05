محافظ حضرموت يهنئ رئيس الجمهورية بحلول شهر رمضان المبارك

بعث محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني برقية تهنئة الى المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، هنأه فيها باسمه شخصياً وبإسم قيادة السلطة المحلية محافظة حضرموت و المنطقة العسكرية الثانية ونيابة عن أبناء حضرموت كافة في الداخل والخارج بمناسبة حلول الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك .

فيما يلي نصها :

"فخامة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة المحترم

تحية طبية .. وبعد .. أتقدم إلى فخامتكم باسمي شخصياً وبإسم قيادة السلطة المحلية محافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية ونيابة عن أبناء حضرموت كافة في الداخل والخارج بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك اعادة الله علينا وعليكم وعلى أبناء شعبنا وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، سائلين المولى العلي القدير أن يعيننا جميعا على صيامه وقيامه.

وانها لمناسبة عظيمة أن نؤكد فيها ونعبر لكم عن خالص امتناننا لما تبذلونه في خدمة شعبنا ووطننا الغالي الذي يمر بهذه الفترة العصيبة بسبب تلك الحرب الظالمة التي أشعل فتيلها عصابات الردة والانقلاب الحوثية التي زجت بشعبنا في هذه الحرب المدمرة التي لا تخدم غير أعداء الوطن والأمة .

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كما نؤكد مجدداً وقوفنا المطلق إلى جانب شرعية الدولة وحقها في إعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق آمال وتطلعات أبناء شعبنا في الحرية والعيش الكريم .

إننا وأبناء محافظة حضرموت جميعا إذ نتمنى لكم التوفيق والسداد في قيادة دفة سفينة الوطن إلى بر الأمان ، فإننا في الوقت ذاته ، نتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير لوقوفكم الدائم والمستمر الى جانبنا في معالجة العديد من المشكلات والصعوبات التي تعاني منها المحافظة ، وأن ثقتنا فيكم كبيرة لمواصلة دعمكم لنا لنتمكن من تجاوز ما يعترضنا لتحقيق ما يصبوا إليه أبناء محافظة حضرموت المعطاءة التي ضربت أروع الأمثلة في التضحية والاستبسال في حربها ضد الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار لأبنائها .

وكل عام وأنتم بخير ...

اللواء الركن فرج سالمين البحسني

محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية".