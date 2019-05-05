تعميم من الأوقاف يحث خطباء وأئمة المساجد على التوعية المرورية

أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم الأحد، أيار 05، 2019 تعميما إلى خطباء وأئمة المساجد يتضمن أهمية التذكير بأسبوع المرور العربي كمناسبة لضبط السلوكيات والالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية.
وخاطب التعميم مدراء مكاتب الأوقاف والخطباء بضرورة توعية الناس باحترام رجل المرور وأنظمة السير كسلوك حضاري يحث عليه ديننا الإسلامي وقيمنا الدينية.
ووفق الوكالة الرسمية، فقد تضمن عدم تجاوز تعليمات المرور لحماية الناس والابتعاد عن السرعة المفرطة والمخالفات للقواعد التي يترتب عليها إزهاق الأرواح.
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