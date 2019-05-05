ملاك محلات الجزارة في صنعاء يواصلون الإضراب

واصل ملاك محلات الجزارة في العاصمة صنعاء الإضراب حتى إشعار آخر. وقال ملاك بعض تلك المحلات إن الإضراب جاء نتيجة للإجراءات التي اتخذتها إدارة المسالخ التابعة للمليشيا. وأفادوا "الخليج 365" بأن الإدارة نصبت نقاطا على مداخل صنعاء وطلبت مبالغ مالية على كل "رأس غنم". Advertisements وأضافوا أن المبالغ المفروضة تضيف أعباء عليهم في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والأعلاف وغيرها. وأكدوا أن الإضراب سيستمر حتى تتراجع إدارة المسالخ عن هذا الإجراء الذي يستهدفهم في لقمة عيشهم، على حد تعبيرهم. وبسبب إضراب ملاك محلات الجزارة ارتفعت أسعار الدجاج والسمك، وفق كثير من المواطنين.

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