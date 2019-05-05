محسن يطلع على المستجدات في المنطقتين العسكريتين الرابعة والخامسة

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأحد، اتصالين هاتفيين بكل من قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، للإطلاع على الأوضاع والمستجدات الميدانية وسير العمليات العسكرية والقتالية في إطار المنطقتين والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في محافظة حجة.

وطبقا لوكالة "سبأ" فقد أشاد نائب الرئيس خلال الاتصالين بالبطولات التي يسطرها منتسبي الجيش في المنطقتين والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش التي يقدمها أبطال الجيش في سبيل إستعادة الشرعية ودحر الميليشيات المدعومة إيرانياً واستكمال تحرير ما تبقى تحت سيطرتها.

وأكد نائب الرئيس خلال الاتصالين على المزيد من العمل واليقظة والجاهزية القتالية والعمل على تنفيذ الخطط والمهام والتوجيهات العسكرية.

وهنأ نائب رئيس الجمهورية خلال الاتصالين المرابطين في ميادين البطولة والعزة والشرف من أبناء الجيش وكل من يقف معهم من أحرار اليمن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الشعب اليمني بالخير واليُمْن والبركات وأن يعجل بالنصر والأمن والأمان لبلادنا.