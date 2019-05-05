محافظ تعز يوجه برفع القمامة من شوارع المدينة

وجه محافظ تعز نبيل شمسان بسرعة رفع القمامة من جميع الشوارع والاحياء السكنية في المدينة للتخفيف من معاناة المواطنين ، خصوصا في شهر رمضان الكريم واظهار المدينة بشكل يليق بمكانتها الثقافية وجمالها المشرق .

ووفق متابعة "الخليج 365" شدد محافظ المحافظة على ضرورة الانضباط الوظيفي والعمل بمسؤولية والتزام من قبل موظفي ادارة صندوق النظافة والتحسين، محذرا من أي إضراب للعمال عن العمل .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صباح اليوم مع مدير صندوق النظافة والتحسين حسين المقطري ومدير مشروع النظافة صادق الطويل ومدير مؤسسة المياه سمير عبدالواحد، بحضور الدكتورة إيلان عبدالحق وكيل المحافظة للشؤون الصحية .

وناقش الاجتماع عدد من القضايا المهمة المتعلقة بسير أداء عمل الصندوق وفي مقدمتها مستحقات عمال النظافة.

الاجتماع ناقش ايضا مشروع تشكيل لجنة لتدوير المخلفات في المحافظة وتفعيل تحسين المدينة وتشجيرها والارتقاء بمستوى أعمال صندوق النظافة من اجل مدينة نظيفة خالية من الاوبئة والامراض.