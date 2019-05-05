شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي كبير في الشرعية يفجر مفاجأة ويتهم الإمارات بالوقوف وراء الإغتيالات في عدن (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم قيادي كبير في الشرعية الإمارات بالوقوف وراء الإغتيالات في عدن.

وقال عبدالغني جميل وهو محافظ صنعاء عن الشرعية إنه "اذا قلت للامارات لا هذا مَش صح اللي تعملوه هذا خطأ، فتوقع واحده من ثلاث اما السعي لاقالتك بشتى الوسائل او تمنع من دخول عدن بحجه انك اصلاحي او ربما يتطور الامر لتصفيتك تحت عده ذرائع"، بحسب ما قاله.

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وفيما يلي نص منشوره الذي ذكره في صفحته على فيسبوك:

اذا قلت للامارات لا هذا مَش صح اللي تعملوه هذا خطأ.



فتوقع واحده من ثلاث اما السعي لاقالتك بشتى الوسائل او تمنع من دخول عدن بحجه انك اصلاحي او ربما يتطور الامر لتصفيتك تحت عده ذرائع



باالنسبه لي مش اصلاحي انا مؤتمري لا الآخر ولدت موتمري وسأموت موتمري



ولكني آخذ في حسباني ذالك عندما اقول لا



وكما قلت للمليشيات الحوثيه لا وقاتلتهم ولازالت الرصاص تسكن جسدي وضحيت بلفذه كبدي ساقول للامارات لا والف لا

الللهم فااشهد



هكذا قال عبدالغني جميل

انتهى.

