شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : دولة خليجية تعلن غدا الاثنين المتمم لشهر شعبان والديوان الملكي السعودي يصدر بيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت سلطنة عمان أن يوم غد الاثنين المتمم لشهر شعبان و الثلاثاء غرة رمضان بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الأحد.

فيما أعلنت المحكمة العليا في السعودية، مساء اليوم الأحد رسميا، أن الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت لجنة تحري هلال شهر رمضان في الإمارات أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان وأن غدًا الإثنين هو أول أيام الشهر الفضيل.

وقال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين إن الإثنين غرة رمضان في البحرين بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.

وأعلنت كل من الأردن وفلسطين والسودان والكويت والعراق ولبنان واليمن أن الإثنين سيكون غرة الشهر الفضيل.

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واعلن الديوان الملكي السعودي أن يوم غد الاثنين هو أول شهر رمضان الكريم بعد قرار المحكمة العليا بثبوت رؤية الهلال.

وكان مرصد المجمعة الفلكي السعودي قد أعلن عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد.

وعقدت اليوم الأحد المحكمة العليا "جلسة تراءٍ" لهلال شهر رمضان بعد أن تعذر ذلك مساء أمس بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة.

وقال مرصد جامعة المجمعة: "‏تم رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد #جامعة_المجمعة بحوطة سدير، وفي انتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا" (اعلنت لاحقا).

وكانت لجان الترائي في مناطق المملكة قد استجابت مساء اليوم لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.