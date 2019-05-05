شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد صمت طويل ...الشيخ صادق الأحمر يفاجى الجميع ويخرج بهذا التصريح الموجهة الى كل اليمنيين قيادة وشعب "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هنأ الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر الشعب اليمني والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتمنى الشيخ صادق من الله القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الشعب اليمني والأمتين العربية والاسلامية بالأمن والاستقرار والخير واليُمن والبركات. وأعلنت الدول العربية وأغلب الدول الاسلامية غداً الاثنين أول شهر رمضان المبارك بعد تعذر رؤية الهلال. Advertisements

هنأ الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر الشعب اليمني والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتمنى الشيخ صادق من الله القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الشعب اليمني والأمتين العربية والاسلامية بالأمن والاستقرار والخير واليُمن والبركات. وأعلنت الدول العربية وأغلب الدول الاسلامية غداً الاثنين أول شهر رمضان المبارك بعد تعذر رؤية الهلال.

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