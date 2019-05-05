شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ضابط مخابرات مقرب من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح يكشف مايتعرض له الشماليين في عدن "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ضابط المخابرات المقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ... وليد الخيل في تصريح له ان الشماليين يتعرضون لحملات ملاحقة داخل مدينة عدن واشار في منشور عبر صفحته بالفيس بوك :تكالبت علينا قوى الشر في شمال الوطن وجنوبه

#العنصرية_قتلتهم

#منفيون_من_صنعاء_مطاردون_في_عدن

وليد الخيل

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