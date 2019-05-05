شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : دولة خليجية تفاجئ الجميع وتعلن ان يوم غدا الاثنين متمم لشهر شعبان ورمضان يبدا من يوم الثلاثاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يبدأ شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440، يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2019، في الجمهورية اليمنية والسعودية والكويت، وعدة دول إسلامية، فيما أعلنت دول آخرى تحري هلا شهر رمضان بعد غروب شمس اليوم الأحد.
وقالت وزارة الأوقاف والارشاد في الحكومة المعترف بها، إن لجنة مراقبة الآهلة، تحرت أمس الأحد، رؤية هلال شهر رمضان للعام الحالي، 1440هـ، في مدينتي عدن (جنوب غرب)، والحديدة (غرب اليمن).
واعلنت سلطنة عمان مساء اليوم الاثنين عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك وعليه يكون يوم غد الإثنين المتمم لشهر شعبان ويكون يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 م غرة شهر رمضان لهذا العام.
وتتحرى الإمارات ومصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا اليوم الأحد، هلال شهر رمضان.
وقال مركز الفلك الدولي، إن رؤية الهلال في الدول سالفة الذكر، ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، وهو ما يعزز أن تعتمد كل الدول الإسلامية على الحسابات الفلكية والرؤية المسجلة في بلدان أخرى، والتي يمكن أن يرى فيها الهلال اليوم بشكل واضح.
ولم يحدث في التاريخ المعاصر أن بدأت الشعوب الإسلامية صيام رمضان، في يوم وأحد، وذلك لأسباب عدة، منها عدم وجود هيئة تحري موحدة للأهلة في الدول الإسلامية، الخلافات السياسية والاقتصادية التي تدفع بعض حكام الدول لاتخاذ قرارات مخالفة، لإثبات تحكمهم السيادي بشؤون المسلمين.
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