شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة حقيقية ومروعة في صفوف المليشيات شمال العاصمة وسقوط قيادات بارزة.. والقبائل تستنفر لطرد أبرز القيادات (أسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة عمران، السبت 4 مايو / أيار 2019، بسقوط قتلى وجرحى حوثيين جراء اشتباكات عنيفة استمرت لساعات بين مشرفين.

وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات وقعت في مدرسة بمنطقة الجنات بين مشرف حوثي يدعى "حزب الله" من صعدة والمشرف الآخر "أبو حمزة حمدين" من عمران.

وتحدثت مصادر "خبر" للأنباء، عن وصول ستة قتلى إلى مستشفى عمران الجديد الواقع في منطقة بيت شعلة بمحافظة عمران.

مصادر أخرى، ذكرت أن أنباء، تفيد بمقتل 12 من الجانبين و15جريحاً بعضهم حالتهم خطيرة.

المكان الذي دارت فيه الاشتباكات العنيفة في مدرسة الزهراء التي يتخذ منها الحوثيون حالياً سجناً سرياً.

من جانبها، أعلنت قبائل محافظة عمران النكف لصد غزو أبناء صعدة وبعض مرتزقة الحوثي من محافظات أخرى.