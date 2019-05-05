شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اولى الصور لانفجارات وسيطرة قوات الجيش على مواقع استراتيجية وطرد المليشيات.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيارات الإسعاف الان في النصب التذكاري عين زارة شاهد اولى الصور لانفجارات وسيطرة قوات الجيش على مواقع استراتيجية في عين زارة.. صور

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