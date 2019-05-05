شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السعودية ترصد هلال رمضان وهذا ما كشفته عن التوقيت الصحيح لأول أيام رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر اعلامية سعودية ان فريق من اللجنة المختصة برؤية هلال رمضان تمكنت من رؤية الهلال مساء اليوم الاحد بعد تعذر رؤيته يوم امس.

وذكرت المصادر انه تم رؤية هلال رمضان في تمير.. وسيكون يوم غدًا الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.

ولفتت المصادر ان رؤية هلال رمضان مساء اليوم يعني بأن شهر شعبان كان 30 يوما واول ايام رمضان غدا الاثنين حسب ما رصده الفلكيين.

واعلنت معظم الدول العربية والاسلامية بأن يوم غدا هو اول ايام شهر رمضان المبارك.