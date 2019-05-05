شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صدور قرارت رئاسية بتعديلات وزارية "الاسماء والمناصب " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الحوثيون، الأحد، قرارات بتعيينات في حكومتهم غير المعترف بهم، في عدد من وزارات حكمتنهم بصنعاء,

وقالت وسائل حوثية، إن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي، مهدي المشاط أصدر قرارا رقم (91) لسنة 2019م بتعيين الدكتور إسماعيل محمد علي المحاقري وزيراً للشؤون القانونية.



كما صدر اليوم “قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (94) لسنة 2019م بتعيين الدكتور أحمد محمد هادي دغار نائباً لوزير التخطيط والتعاون الدولي”.