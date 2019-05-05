شكرا لقرائتكم خبر عن طلب هام هو الأول من نوعه من السعودية للرئيس هادي سيحدث ضجة واسعة داخل صفوف الشرعية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المحلل السياسي السعودي عبدالله غانم بأنه يوجد تجار حروب تحت مظلة الشرعية اليمنية يعملون لئلا يُهزم الحوثي داعيا التحالف بالتعامل معهم مباشرةً

واضاف المحلل السياسي عبدالله غانم في حوار صحفي مع قناة الشرعية شيخ قبيلة غادر يخرج من الشرعية وينضم للحوثي مقابل سيارة لهذا الشيخ العميل حد تعبيره.

وحث غانم على ضرورة مطالبة الشرعية بتغيير اي مسؤول فاشل متخاذل في صفوفها فالوضع هناك اصبح مكشوفاً ويعرفه الكثير, ويضيف يجب فضح تجار الحروب

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واشار إلى أن هناك من يطالب التحالف العربي لإعادة الشرعية اليمنية بالتدخل والتحقيق في عبث وفساد وخيانات في بعض مسؤولي الحكومة الشرعية اليمنية.

كما أكد ان بعض السلاح اليمني الشرعي يذهب للحوثي مباشرة بواسطة خونة ربما تعرفهم الشرعية اليمنية مضيفا بقوله إذاً الحوثي لا يحتاج الى دعم ارهابي خارجي طالما هناك في الداخل تحت الشرعية من يقوم بذلك.

وتابع قائلاً : الأحزاب والتيارات اليمنية هذه حقيقة كثير منها واتباعها يدافعون عنها وليس عن اليمن تابعوهم في المنتديات لتروا حقيقتهم

هم يعتقدون أن لا أحد يفهمهم ولا يعلم قبيح افعالهم وخيانتهم لوطنهم وتواطئهم مع الحوثي المجوسي ليقتل أبناء وطنهم