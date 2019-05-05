شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور قيادي حوثي كبير يكشف عن الكارثة المرعبة التي حدث لهم في الضالع وتفاصيل خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقطات لمحادثات عبر الواتس وجدت في داخل أحد الجوالات التي تركها أحد الحوثة في حجر-ويبدو انه قيادي حوثي-تظهر الأعداد المهولة لقتلاهم وحجم الإنكسار الذي تعرضوا له في جبهات الضالع.

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