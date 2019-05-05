شكرا لقرائتكم خبر عن تمرد واسع لضباط وأفراد ست كتائب في المنطقة العسكرية الأولى والتحالف يتدخل وطميس يمنعهم من العودة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ضابط رفيع في المنطقة العسكرية الأولى لـ"يمن الغد" عن تمرد واسع وتوتر حاد بعد منع قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طميس لضباط وأفراد ست كتائب من العودة إلى القيادة.

وقال الضابط ـ الذي طلب محرر "يمن الغد" عدم ذكر اسمه ـ "أن قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 اللواء صالح طيمس منع الجنود الذين عادوا من حرض منعهم من الدخول إلى مقر اللواء 37 التابع للمنطقة العسكرية الأولى"..

وأضاف مصدر "يمن الغد" :أن ضباط وأفراد عدد ست كتائب سبق وان رفضوا الأسبوع الماضي الاستمرار ضمن قوة اللواء الأول قوات خاصة في حرض بمحافظة حجة بسبب التهميش والتمييز والتعامل بمناطقية حيث تم صرف مرتبين لأفراد اللواء فيما لم يتم صرف الا راتب واحد لأفراد الكتائب الست التي جاءت من سيئون بمحافظة حضرموت وكانت مهمتها مساندة #حجور قبل احتلالها من قبل المليشيات ثم تم تحويل مهام الكتائب في حينه لمساندة اللواء الأول قوات خاصة في حرض واستمروا شهر وحين تم صرف المرتبات ولم يتم مساوأتهم بأفراد اللواء رغم أنهم أكثر خبرة رفضوا البقاء واعتبروا هذا التصرف تمييز ضدهم وطالبوا قائد المنطقة الخامسة وقائد قوات التحالف العربي في مأرب بالعودة والتقوا بهما واتفقوا على العودة إلى مقر قيادتهم إلا ان قائد اللواء صالح طيمس اعترض ومنعهم من الدخول".

وأكد الضابط الذي تحدث لـ"يمن الغد" أكد ان الوضع مازال متوترا وأن أفراد وضباط الكتائب الست يقيمون الان في أحد الفنادق القريبة من مقر اللواء بمحافظة حضرموت".